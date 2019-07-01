Рада має вжити кроки у відповідь на дії ПАРЄ, - посол України у РЄ

Верховна рада має відреагувати на повернення російської делегації у Парламентську асамблею Ради Європи. Про це заявив постійний представник України у РЄ Дмитро Кулеба у парламенті, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, повернення РФ до ПАРЄ - удар не по нардепам, а по державі.

"Історія РЄ для нас ділиться до 24 червня і все, що почалось з 1 години ночі 25 червня, коли було ухвалено це рішення. Це був удар не по парламентарям, це був удар по державі. Тому я закликаю, якщо парламент вживе кроків", - заявив Кулеба.

Дипломат наголосив, що Україна має політичне право ухвалювати рішення, які не враховують інтереси ПАРЄ

"Рада Європи повністю проігнорувала наші інтереси в питанні повернення делегації РФ до ПАРЄ. Я вважаю, що Україна повинна відповісти жорстко, розумно і виважено. Ми маємо повне моральне і політичне право ухвалювати рішення, які не враховують інтереси Ради Європи", - додав він.

На думку посла, незважаючи на повернення делегації РФ до ПАРЄ, українська делегація має залишатись членом асамблеї.

"Моя особиста позиція полягає у тому, що ми маємо залишитись повноцінними членами, учасниками процесів зсередини. ПАРЄ роками оцінює відданість України демократичним принципам. А зараз ми маємо ситуацію, коли сама ПАРЄ відступила від відданості демократичним принципам", - заявив він.

Нагадаємо, ПАРЄ повернула російську делегацію з повними правами. Так, глава Міністерства закордонних справ Павло Клімкін запропонував відкликати запрошення асамблеї на позачергові вибори до Верховної ради України.

Як писало РБК-Україна, комітет у закордонних справах Верховної оади підтримав рішення про припинення роботи української делегації у ПАРЄ до рішення Венеціанської комісії.