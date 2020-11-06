Рада повинна оновити закон про НКРЕКП після рішення КСУ про нелегітимність комісії, - нардеп

Після визнання судом неконституційними указів президента про призначення членів НКРЕКП, Верховна рада мусить невідкладно привести закон про НКРЕКП у відповідності до вимог конституції.

Про це під час виступу у Верховній раді повідомив народний депутат Олексій Кучеренко.

"Я думаю, що найближчим часом суспільство зрозуміє, що це за орган і зрозуміє, що сьогодні цей орган не є легітимним і ми, депутати, будемо мусити швидко привести норми закону у відповідність до Конституції", - зазначив Кучеренко.

Він додав, що, президент вийшов за межі передбачених конституцією повноважень при призначені членів комісії. Більш того, були допущені ряд інших грубих порушень законодавства, у зв’язку з чим весь склад регулятора нелегітимний.

За словами нардепа, КС повинен невідкладно надати оцінку указам президента про призначення членів НКРЕКП, які довели енергетичну і комунальну галузь до банкрутства.

"Це подання готувалася давно, ще до початку цієї кризи в роботі КС. Ми розуміємо, що це подання розглядається не в один день, але ми сподіваємося, що КС виконає свій обов’язок і дасть відповідь суспільство", - повідомив Кучеренко.

Нагадаємо, 4 листопада 50 народних депутатів з майже всіх парламентських фракцій і груп звернулися до Конституційного суду щодо визнання неконституційними укази президента про призначення членів НКРЕКП.

Як відомом, більшість членів НКРЕКП були призначені президентом Володимиром Зеленським у листопаді 2019 року.

У грудні того ж року на енергоринку почалася криза, який до березня 2020 року став найбільшим за всю історію незалежної України.

За даними тимчасової слідчої комісії парламенту, яка була створена навесні 2020 року для з'ясування причин кризи, відповідальність за неї лежить на НКРЕКП.

Восени 2020 р. підходи НКРЕКП до регулювання ринку розкритикував Секретаріат енергетичного співтовариства ЄС. Також відповідальність за маніпуляції на ринку на регулятор поклав Антимонопольний комітет України, зобов’язавши комісію припинити маніпуляції та штучне обмеження конкуренції.

На тлі критики роботи регулятора додатково розгорівся корупційний скандал навколо глави НКРЕКП Валерія Тарасюка через його сімейний енергетичний бізнес.