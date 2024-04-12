Совет директоров МВФ избрал Георгиеву директором-распорядителем на второй срок

В соответствии с процедурой отбора, установленной 13 марта 2024 года, Совет провел несколько обсуждений, в том числе с Георгиевой, единственным кандидатом, выдвинутым на эту должность, прежде чем принять решение сегодня, 12 апреля.

"Принимая это решение, Совет высоко оценил сильное и гибкое руководство Георгиевой в течение ее срока полномочий, сумев справиться с рядом крупных глобальных потрясений. Г-жа Георгиева возглавила беспрецедентную реакцию МВФ на эти потрясения, включая одобрение нового финансирования на сумму более 360 млрд долларов с начала пандемии для 97 стран, облегчение обслуживания долга беднейших и наиболее уязвимых членов Фонда и пр.", - говорится в обращении координаторов Исполнительного совета МВФ.

Отмечается, что под ее руководством фонд представил инновационные механизмы финансирования, в том числе фонд устойчивости и устойчивого развития, он также добился увеличения квоты на 50 процентов для увеличения постоянных ресурсов Фонда и согласился добавить в Совет МВФ третьего председателя из стран Африки к югу от Сахары.

В свою очередь, Георгиева поблагодарила Совет директоров за доверие и пообещала и дальше работать над новыми направлениями работы фонда.

"Я глубоко благодарна за доверие и поддержку исполнительного совета Фонда, который представляет 190 наших членов, и для меня большая честь продолжать возглавлять МВФ в течение второго пятилетнего срока", - отметила Геогриева.

По ее словам, в последние годы МВФ помогал странам-членам преодолевать последовательные потрясения, включая пандемию, войны и конфликты, а также кризис стоимости жизни.

"Финансовая поддержка, политические рекомендации и работа по развитию потенциала МВФ, осуществляемая нашими сотрудниками, способствовали укреплению способности стран справляться с высокой неопределенностью и резкими изменениями в экономических условиях", - добавила она.

Что известно о Кристалине Георгиевой

Кристалина Георгиева занимает должность директора-распорядителя с 1 октября 2019 года. Директор-распорядитель является главой оперативного персонала МВФ и председателем Исполнительного совета. Ей помогают четыре заместителя директора.

Она сыграла важную роль в получении крупных кредитов для Украины, помогая мобилизовать дополнительные средства, чтобы помочь экономике выдержать напряжение двухлетней войны против вторжения России.

Ранее с января 2017 года она занимала должность главного исполнительного директора Всемирного банка. С 1 февраля 2019 года по 8 апреля 2019 года она была временным президентом для Группы Всемирного банка.

До этого она работала в Европейской комиссии в качестве комиссара по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и реагированию на кризисы, а также вице-президентом по бюджету и ресурсам. Георгиева имеет степень доктора экономических наук и степень магистра политической экономии и социологии Университета национальной и мировой экономики в Болгарии, где она также преподавала с 1977 по 1991 год.