Рада даст СБУ новые полномочия: чем будет заниматься спецслужба
Верховная Рада поддержала за основу законопроект, который позволит Службе безопасности Украины разрабатывать и вносить собственные законопроекты на рассмотрение Кабинета министров и президента Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.
В пояснительной записке говорится, что изменения нужны для урегулирования вопросов, которыми занимается СБУ, и для адаптации этих правил к условиям военного положения.
Сейчас, согласно закону о Кабмине, право вносить проекты решений на рассмотрение правительства имеют только определенные органы: секретариат Кабмина, министерства, центральные органы исполнительной власти (кроме тех, деятельность которых координируется через конкретного члена правительства), государственные коллегиальные органы и местные госадминистрации.
Служба безопасности Украины не входит в этот перечень, поэтому пока не имеет права подавать такие проекты.
Отмечается, что принятие будет способствовать:
- эффективности деятельности СБУ в условиях современных вызовов и угроз государственной безопасности Украины;
- своевременному реагированию на системные угрозы и повышенный интерес к государственным секретам в условиях правового режима военного положения;
- совершенствованию существующих механизмов и устранению пробелов нормативного регулирования отдельных вопросов по внесению на рассмотрение президента Украины и правительства проектов нормативно-правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции Службы безопасности.
Напомним, сегодня Верховная Рада вновь поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Правовой режим будет действовать еще минимум 90 суток.
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