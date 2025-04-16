ua en ru
Ср, 16 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Рада даст СБУ новые полномочия: чем будет заниматься спецслужба

Среда 16 апреля 2025 16:48
UA EN RU
Рада даст СБУ новые полномочия: чем будет заниматься спецслужба Фото: глава СБУ Василий Малюк (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Верховная Рада поддержала за основу законопроект, который позволит Службе безопасности Украины разрабатывать и вносить собственные законопроекты на рассмотрение Кабинета министров и президента Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

В пояснительной записке говорится, что изменения нужны для урегулирования вопросов, которыми занимается СБУ, и для адаптации этих правил к условиям военного положения.

Сейчас, согласно закону о Кабмине, право вносить проекты решений на рассмотрение правительства имеют только определенные органы: секретариат Кабмина, министерства, центральные органы исполнительной власти (кроме тех, деятельность которых координируется через конкретного члена правительства), государственные коллегиальные органы и местные госадминистрации.

Служба безопасности Украины не входит в этот перечень, поэтому пока не имеет права подавать такие проекты.

Отмечается, что принятие будет способствовать:

  • эффективности деятельности СБУ в условиях современных вызовов и угроз государственной безопасности Украины;
  • своевременному реагированию на системные угрозы и повышенный интерес к государственным секретам в условиях правового режима военного положения;
  • совершенствованию существующих механизмов и устранению пробелов нормативного регулирования отдельных вопросов по внесению на рассмотрение президента Украины и правительства проектов нормативно-правовых актов по вопросам, отнесенным к компетенции Службы безопасности.

Напомним, сегодня Верховная Рада вновь поддержала продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Правовой режим будет действовать еще минимум 90 суток.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Верховная рада
NEWS
Надо рассчитывать на худший вариант: решится ли РФ на обстрел на Пасху
Надо рассчитывать на худший вариант: решится ли РФ на обстрел на Пасху
DAILY
Андрей Гайдуцкий: Чтобы вернуть украинца из Германии, нужно поднять зарплату в 4 раза
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Андрей Гайдуцкий: Чтобы вернуть украинца из Германии, нужно поднять зарплату в 4 раза