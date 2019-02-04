Рада у четвер розгляне зміни до Конституції по курсу в ЄС та НАТО

Парубій закликав нардепів максимально мобілізуватися у день голосування

Парламент в четверг, 7 февраля, рассмотрит изменения в Конституцию и переименование Днепропетровской области. Об этом сообщил спикер Верховной рады Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Парубий призвал нардепов максимально мобилизоваться в день голосования.

"На четверг предлагаю рассмотреть один из ключевых законопроектов - это внесение изменений в Конституцию по поводу стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО. Это будет заключительное голосование, которое требует 300 голосов. Поэтому я обращаюсь ко всем фракциям - максимальная мобилизация в этот день", - заявил глава ВР.

По его словам, Рада в четверг также рассмотрит вопрос переименования Днепропетровской области.

"Также это проект закона о внесении изменений в статью 133 Конституции Украины о переименовании Днепропетровской области", - добавил спикер.

Парубий добавил, что в четверг парламент может рассмотреть блок законопроектов по информатизации.

"Мы не успели рассмотреть его на завершении предыдущей сессии. Блок предложен из четырех вопросов. Я надеюсь, что мы сможем их системно рассмотреть", - сообщил глава парламента.

Как писало РБК-Украина ранее, 17 февраля комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал Верховной раде принять законопроект окончательно как закон.

Напомним, по словам представителя президента в ВР Ирины Луценко, внесению изменений в Конституцию Украины в части закрепления курса в НАТО и ЕС не будет сопротивления в парламенте. По мнению Луценко, в Раде найдется более 300 голосов за изменения в Конституцию.

Добавим, глава государства Петр Порошенко заявил, что Украина подаст заявку на вступление в Европейский союз в 2024 году.