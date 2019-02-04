Рада у четвер може розглянути законопроект про ДБР

До законопроекту до другого читання надійшла 51 правка

Верховная рада в четверг рассмотрит законопроект об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований. Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Глава парламента заявил, что решение по ГБР необходимо принять.

"Полностью согласен, что решение по ГБР нужно принимать. Мы обратили внимание, что на четверг оно стоит. Если вы проведете необходимые консультации, мы увидим, что проходит, подсунут его поближе. В четверг, не оттягивая, попробуем этот законопроект пройти", - сообщил Парубий.

По его словам, законопроект №5395-Д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований" получил незначительное количество поправок.

"Там 51 правка, это не так много. Помните, как мы воевали по законам по ГБР, к сожалению, они тогда не получили большинства в зале", - добавил Парубий.

Напомним, в мае прошлого года нардепы поддержали за основу в первом чтении законопроект №5395-д об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований.

Как писало РБК-Украина, Парубий позже заявил, что законопроект для запуска работы Государственного бюро расследований (ГБР) может быть принят в июне, однако документ так и не приняли.

Добавим, что закон пытались рассмотреть и в июле, однако безуспешно.