Рада може в четвер розглянути закон про уповноваженого економічного оператора

За словами Южаніної, цей закон може зробити сильнішою економіку України

Комитет Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики предлагает в четверг, 28 февраля, рассмотреть законопроект о введении института уполномоченного экономического оператора. Об этом сообщила глава комитета Нина Южанина, передает корреспондент РБК-Украина.

Парламентарий призвала поддержать документ в первом чтении.

"В четверг у нас будет возможность принимать законы, которые действительно дадут бизнесу больше возможностей и больший рост. Поэтому законопроект №7473, который является крайне сложным. Он касается введения института уполномоченного экономического оператора. Прошу поддержать в первом чтении", - сообщила Южанина.

По ее словам, такие законопроекты могут сделать сильнее экономику Украины.

"Я предлагаю, давайте очень тщательно и внимательно рассматривать законопроекты, которые остались по соглашению об ассоциации Украины с ЕС. Среди них очень много законопроектов, которые повлияют на экономический рост", - добавила нардеп.

Напомним, ранее комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендует принять за основу законопроект об изменениях в Таможенный кодекс о введении института уполномоченного экономического оператора.

Как писало РБК-Украина, Министерство финансов приветствует решение комитета Верховной рады по вопросам налоговой и таможенной политики поддержать законопроект о введении института уполномоченного экономического оператора.

Добавим, глава налогового комитета призывала Раду на каждой пленарной неделе рассматривать не менее одного законопроекта по вопросам налоговой и таможенной сферы.