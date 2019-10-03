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Рада не буде знижувати ставки ЄСВ, - Гетманцев

Новини » Політика    03.10.2019 - 09:48
Рада не буде знижувати ставки ЄСВ, - Гетманцев
Фото: Данило Гетманцев (РБК-Україна)

У парламенті хочуть підвищувати рівень сервісу

Парламент не планує знижувати стави єдиного соціального внеску (ЄСВ) та навантаження на фонд оплати праці. Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив голова комітету Верховної ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Відповідаючи на питання, чи планує парламент знижувати ставки ЄСВ та навантаження на фонд оплати праці, Гетманцев заявив, що Рада не буде зменшувати платежі до рівня сервісу.

"Вирішувати це питання шляхом зменшення платежу до рівня нашого сервісу - неправильно. Рівень сервісу потрібно підтягувати", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №1057 про внесення змін до закону "Про збір та облік єдиного внеску на обов'язкове державне соціальне страхування" щодо подання єдиної звітності по єдиному соціальному внеску і податку на доходи фізичних осіб.

Крім того, 23 вересня Зеленський підписав проект закону про запровадження єдиного рахунку для сплати податків. Даний закон вносить до Податкового кодексу норму про об'єднання звітності з єдиного внеску зі звітністю з податку на доходи фізичних осіб.

Гетманцев розповів, коли представлять проект податкової амністії Мінфін роз'яснив механізм єдиного рахунку для сплати податків
Новини України ставкаЕСВДанило Гетманцев
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