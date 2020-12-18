Рада бореться з "кнопкодавством". Встановлять камери та будуть стежити за розсадженням

Фото: Дмитро Разумков (РБК-Україна)

Верховна рада планує встановити додаткові камери для боротьби з кнопкодавством під час голосування. Також планують стежити за розсадженням нардепів і відключать "резервні" місця від системи "Рада".

Про це під час засідання парламенту заявив спікер Дмитро Разумков.

За його словами, додаткові відеокамери будуть розміщені в тих місцях, де їх раніше не було - наприклад, в ложах.

"Всі фракції звернулися до мене з метою встановити додаткові камери в залі, які фіксували б не персональне голосування, якщо таке, не дай Боже, буде відбуватися в залі", - сказав Разумков.

Також він додав, що зараз всі фракції і депутатські групи повертаються до того розташування, яке було затверджено перед початком роботи Ради нинішнього скликання.

"Ми повертаємося до того розташування депутатських фракцій і груп, яке було при розподілі місць між фракціями і групами у початку нашої роботи. Всі інші місця для голосування будуть відключені від системи "Рада", - зазначив Разумков.

Відзначимо, зараз в парламенті є 27 вільних місць, бо деяких нардепів не змогли обрати, в тому числі через окупацію Криму і Донбасу. Станом на 18 грудня обраними є 423 депутати з 450.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що у парламенті хочуть посилити відповідальність за кнопкодавство. Зміни планують розробити до 15 січня.

Зазначимо, на початку 2020 року вступив в силу закон про покарання народних депутатів за "кнопкодавство". Він передбачає штраф від трьох тисяч до п'яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за не персональне голосування нардепів (від 51 тис. до 85 тисяч гривень).