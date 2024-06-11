Совет Безопасности ООН поддержал план по прекращению огня между Израилем и ХАМАС

Документ в поддержку трехэтапного плана прекращения огня, изложенного Байденом 31 мая, который он назвал "израильской инициативой", поддержали 14 членов Совета Безопасности. Россия воздержалась от голосования.

"Сегодня мы проголосовали за мир", - заявила после решения посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

В резолюции приветствуется новое предложение о прекращении огня и сообщается, что Израиль принял его, призывает ХАМАС согласиться с ним и "настоятельно призывает обе стороны полностью выполнить его условия без промедления и без всяких условий".

Документ поддержал единственный арабский член Совбеза - Алжир. По словам посла страны в ООН Амара Бенджама, "мы считаем, что она (резолюция. - ред.) может стать шагом вперед к немедленному и длительному прекращению огня. Это дает проблеск надежды палестинцам. Пришло время остановить убийства", - сказал он.

Резолюция также подробно описывает это предложение и отмечает, что "если переговоры займут более шести недель для первой фазы, прекращение огня будет продолжаться до тех пор, пока будут продолжаться переговоры".

Цели Израиля

Впрочем, документ не содержал достаточно подробностей для Москвы. Посол России в ООН Василий Небензя спросил, на что конкретно согласился Израиль, и заявил, что Совет Безопасности не должен подписывать соглашения с "размытыми параметрами".

"Мы не хотели блокировать резолюцию только потому, что она, насколько мы понимаем, поддерживается арабским миром", - сказал российский дипломат.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан присутствовал на голосовании, но не выступил перед Советом. Вместо него старший израильский дипломат в ООН Реут Шапир Бен Нафтали заявила, что цели Израиля в Секторе Газа всегда были очевидными.

"Израиль предан этим целям - освободить всех заложников, уничтожить военный и управленческий потенциал ХАМАСа и гарантировать, что Газа не будет представлять угрозы для Израиля в будущем. Именно ХАМАС мешает закончить эту войну. ХАМАС и только ХАМАС", - сказала она.