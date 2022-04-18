Роботою Шольца незадоволені 49% німців, - опитування

У Німеччині рівень схвалення громадянами країни роботи канцлера Олафа Шольца знизився до нового рекордного рівня, свідчать дані соцопитування Інституту дослідження громадської думки (INSA).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild am Sonntag.
За результатами опитування, 49% незадоволені його роботою. Вважають, що Шольц добре справляється зі своїми завданнями - 38% респондентів (всього в опитуванні брали участь 1002 громадян).
Соціологи зауважують, що це "найвище значення з початку його правління", тобто з 8 грудня 2021 року.
Крім того, 55% незадоволені федеральним урядом, задоволені - 35%.
"Немає хороших новин і для соціал-демократів з недільного питання. Вони стабільно відстають від Союзу", - йдеться в публікації.
Так, рівень підтримки Соціал-демократичної партії при опитуванні склав 25%, а німецького Християнсько-демократичного союзу, як і на попередньому тижні, - 26%.
Дані соцопитування в Німеччині про підтримку партій (фото: bild.de)
Опитування було проведено INSA в період з 11 по 14 квітня. Похибка становить не більше 2,8%.
Раніше повідомлялося, що Німеччина збільшить поставки зброї до 2 мільярдів євро. Як заявили в Мінфіні країни, велика частина коштів піде Україні на закупівлю зброї.
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