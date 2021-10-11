Працівники підтримують приватизацію заводу "Більшовик", - нардеп

"Приватизація - це кращий засіб захистити працівників заводу "Більшовик". І це не просто моя думка, так вважають у трудовому колективі. Минулого тижня я особисто відвідав завод, поспілкувався як з керівництвом, так і працівниками, з головою профспілки. Усі вони розуміють, що приватизація - єдиний вихід, оскільки в умовах чітко передбачені соціальні гарантії, виконання колективного договору, збереження виробництва й додаткові інвестиції", - зазначив нардеп.

Так, за умовами приватизації новий власник підприємства, якого буде визначено на приватизаційному аукціоні 27 жовтня, буде зобов’язаний зберегти робочі місця та виконувати чинний колективний договір.

Окрім того, в перспективне виробництво має бути інвестовано щонайменше 57 млн грн, що дозволить не тільки зберегти, а й створити нові робочі місця й покращити умови праці. На сьогодні державний власник не може забезпечити такий рівень інвестицій та захисту трудового колективу.

"Завод вже багато років збитковий, величезні борги за податками, зокрема і з ЄСВ. Через це багато працівників (а сьогодні на заводі майже 80% людей пенсійного віку) не можуть отримати перерахунки пенсій. Виникали й заборгованості по заробітній платі. Якщо завод не приватизують, ситуація не стане краще. Держава не може вкладати великі кошти у розвиток підприємства, потрібні мільярдні інвестиції. А приватний власник, що переможе на аукціоні, не тільки заплатить до держбюджету понад 1 млрд грн за підприємство, але і зобов’язується погасити всі борги й не допустити виникнення нових", - підкреслює Маслов.