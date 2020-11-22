Працівники "7-го кілометра" перекрили дорогу через карантин вихідного дня

Торговці одеського промтоварного ринку "Сьомий кілометр" в неділю, 22 листопада, проводять акцію проти карантину вихідного дня. Підприємці періодично перекривають рух по трасі на Овідіополь.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

Працівники ринку вимагають, щоб до них негайно прибули мер Одеси і голова облдержадміністрації. Люди не збираються розходитися до тих пір, поки їх вимоги не задовольнять. Вони також говорять навіть про безстрокове голодування.

На місце прибув директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської ОДА Дмитро Радулов, він пропонує зустрітися у вівторок в адміністрації. Однак протестувальники відмовляються.

Конфлікт загострився сьогодні вранці, після того як на територію ринку прибуло п'ять автобусів з поліцією. Правоохоронці вирішили простежити, як на ринку дотримується карантин вихідного дня. Більшість приїхали на ринок торговців розвернулися і роз'їхалися по домівках, проте найбільш активні перейшли до акції протесту.

Нагадаємо, Кабмін ввів в Україні карантин вихідного дня до кінця листопада 2020 року. Крім того, уряд зобов'язав українців перебувати на вулиці з документами.

За даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", думки українців щодо рішення уряду вести карантин вихідного дня розділилися порівну. Половина опитаних (49%) підтримують, стільки ж проти.