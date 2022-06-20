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Працівника Південноукраїнської АЕС підозрюють у підтримці Росії

Фото: працівник Південноукраїнської АЕС поширював пропаганду (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Співробітника Південноукраїнської АЕС у Миколаївській області підозрюють у підтримці Росії. Він поширював відповідний матеріал у соціальних мережах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Южноукраїнського міського суду.

"Мешканець міста Южноукраїнська підозрюється у вчиненні протиправних дії, направлених на виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України", - йдеться у повідомленні.

Чоловік публікував пропагандистські матеріали у російській соціальній мережі "Однокласники".

За даним фактом була відкрита кримінальна справа за ч. 2 ст. 436-2 ККУ, а 17 червня правоохоронці провели обшуки. Чоловіку загрожує покарання у вигляді п'яти років обмеження або позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

Нагадаємо, що окупанти у Херсоні замінюють колаборантів на "своїх" людей з ОРДЛО.

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