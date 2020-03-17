Працівник українського консульства заразився коронавірусом

Коронавірусом за кордоном інфікувалися кілька українців, серед яких - співробітник одного з консульств за кордоном. Про це на позачерговому засіданні парламенту сказав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Шмигаль зазначив, що заражений працівник українського консульства лікується.

"Також вже є випадки захворювання українців за кордоном, окремі, в тому числі є випадок захворювання одного з працівників консульства, зараз лікується", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, у двох польських містах Цешин і Тихи підтвердили зараження коронавірусом COVID-19 у двох громадян України. Один з українців приїхав у Польщу з Німеччини, а другий - з України.

РБК-Україна писало, що за кордоном раніше було зареєстровано п'ять випадків зараження коронавірусом в українців. З них один в Італії і чотири в Японії.

Крім того, 13 березня в Італії померла громадянка України Раїса Малишева. Вона була госпіталізована з підозрою на коронавірус 8 березня. Лише 12 березня діагноз офіційно підтвердили. Жінка перебувала у важкому стані.