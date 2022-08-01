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До роботи "зернових коридорів" можуть підключити і порт Миколаєва

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Київ, Понеділок 01 серпня 2022 13:40
До роботи "зернових коридорів" можуть підключити і порт Миколаєва Фото: міністр інфраструктури Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Порт Миколаєва теж може відновити роботу для експорту української продукції. Проте поки його не підключають до "зернових коридорів" через активні обстріли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра інфраструктури Олександра Кубракова в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що наразі до вивозу зерна готові два порти - в Одесі та Чорноморську. Планується, що протягом тижня порт "Південний" теж відновить роботу.

"Два перших порти, Одеса та Чорноморськ, готові, і вже цього тижня ми будемо як відправляти судна, так і очікувати судна, які будуть заходити в ці порти. До кінця тижня, ми сподіваємося, що порт Південний буде теж готовий", - пояснив Кубраков

За його словами, порт у Миколаєві також можуть підключити до роботи "зернових коридорів". Але головною умовою залишається безпекова ситуація.

"Я сподіваюсь, що якщо ця ініціатива буде працювати, то незабаром ми перейдемо до консультацій щодо порту Миколаєва. Цей порт, враховуючи, що там відбуваються активні бойові дії, ми в перший етап не включали, але ми нічого не забуваємо і над цим теж будемо працювати", - додав міністр.

Запуск "зернового коридору"

Сьогодні зранку судно RAZONI з українським зерном першим вийшло в море з Одеського порту. Корабель перевозить 26 тисяч тонн кукурудзи.

Крім того, у портах Одеської області стоять ще 16 кораблів з українським зерном.

Подробиці "зернової угоди" про відновлення українського експорту можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

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