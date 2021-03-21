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В роботі YouTube стався збій

Новость на русском → Україна, Неділя 21 березня 2021 14:59
В роботі YouTube стався збій Фото: смартфон (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Вдень 21 березня в роботі платформи YouTube стався глобальний збій. На проблеми у роботі YouTube скаржаться користувачі Сполучених Штатів та країн Європи.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector.

Проблеми в роботі YouTube спостерігаються і на території України. Так, найчастіше у користувачів виникають складнощі при перегляді відео, на цю проблему скаржиться 85% людей.

В роботі YouTube стався збій

Ще 11% користувачів повідомляють про проблеми в роботі вебсайту YouTube, а у 5% користувачів виникають складнощі при завантаженні відео.

Фото: мапа збою в роботі YouTube (downdetector.com)

Нагадаємо, 19 березня глобальний збій стався в роботі соціальних мереж Instagram, Whatsapp і Facebook.

До цього збій стався в роботі Telegram та сайту Wikipedia. Месенджер та сайт працювали з перебоями протягом півгодини.

А днем раніше масштабний збій стався в роботі Google. По всьому світу перестав працювати пошук, а також виникали проблеми з роботою сервісів.

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