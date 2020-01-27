У роботі YouTube стався збій

Користувачі відеосервісу YouTube повідомили про збої в роботі сайту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Downdetector.

Зазначимо, що найбільшу кількість проблем відчувають користувачі з США, Японії, Європи і Південної Америки.

За даними Downdetector, 48% користувачів скаржаться на збої в роботі сайту, 38% - на проблеми з переглядом відео, 13% - на проблеми зі входом в особисті акаунти.

Нагадаємо, 19 січня в роботі програми WhatsApp стався збій. Повідомлялося, що збої в месенджері спостерігалися приблизно з 12:35 за київським часом. Користувачі зазнавали труднощів з підключенням до сервера (92%), доступом до веб-сайту (3%) і авторизацією (3%). Також, користувачі соціальних мереж поскаржилися на некоректну роботу месенджера. Зокрема, вони відзначили, що в додаток перестало завантажуватися фото і відео, а також виникли проблеми з відправленням і одержанням голосових повідомлень.

Як повідомляло РБК-Україна, користувачі смартфонів, які працюють на базі Windows Phone, з 31 грудня не можуть користуватися месенджером WhatsApp. Також з лютого месенджера позбудуться також і власники пристроїв на базі Android і iOS, зокрема версій Android 2.3.7 і старше і iOS 8 і старше.