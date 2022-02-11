У роботі Twitter стався глобальний збій

У п'ятницю ввечері, 11 лютого, в роботі соціальної мережі Twitter стався масштабний збій. Проблеми відчули користувачі зі Сполучених Штатів, Британії та ряду інших країн, включаючи Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Downdetector.
Користувачі по більше частини скаржаться на проблеми з роботою сайту і додатки.
Найбільше число скарг надійшло з США, Великобританії, Німеччини та України.
Фото: в роботі Twitter стався збій (downdetector.com)
Нагадаємо, Twitter почав тестування нової функції мікроблогу, яка дозволить збільшити кількість символів тексту публікації.