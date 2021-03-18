RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В роботі Telegram і Wikipedia стався збій

Автор: Роман Тверденко

У роботі месенджера Telegram і сайту Wikipedia.org. Сайт і сервіс сбоили протягом півгодини.

Про це повідомляє РБК-Україна і сервіс Downdetector.

Збої в Telegram почалися приблизно о 16:30 і тривали протягом восьми хвилин, після чого додаток відновило роботу. Пізніше воно знову почало давати збої близько 16:50 протягом декількох хвилин. При цьому, в Україні спостерігалася різна ситуація по роботі додатка, як у різних місцях країни, так і у різних провайдерів. В цілому ж по Європі збої в різних країнах.

Сайт Downdetector отримав від користувачів до 800 звітів про збої в Telegram в період з 16:20 до 16:55.

Також спостерігалися проблеми з підключенням до Wikipedia. При запиті до сайту не відбувалося підключення. Downdetector повідомляє про 50 повідомлення про збої в роботі сайту.

Вчора повідомлялося, що в роботі Google стався масштабний збій. У користувачів виникали проблеми з пошуком і сервісами Google.

Також, у вівторок глобальний стався збій в роботі Microsoft. Від збою постраждали користувачі сервісів Microsoft.

минулого тижня в Україні перестав працювати сайт Офісу президента. Фахівці швидко виправили цю проблему.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Telegram
Читайте також
Telegram-канал Nexta дистанціюється від координації протестів у Білорусі
В Україні заблокують низку Telegram-каналів за підривну діяльність
Прогноз погоди