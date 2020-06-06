В роботі Telegram стався масштабний збій

У роботі Telegram ввечері 6 червня стався масштабний збій. Про проблеми з месенджером повідомили користувачі України, Росії, Білорусі, Німеччини, Італії, Естонії, Латвії, Франції, Іспанії, а також США і країн Африки.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector, а також скарги користувачів у соціальних мережах.

Неполадки в роботі Telegram почали фіксуватися в 23:05. На момент написання новини, на проблеми в роботі месенджера поскаржилися близько 15 тисяч користувачів.

Останній раз глобальний збій у роботі Telegram стався наприкінці листопада 2019 року.

Нагадаємо, 4 червня в роботі "Приват24" стався збій: у користувачів виникали проблеми при спробі входу в додаток.

Роботу "Приват24" повністю відновили лише до вечора.

Раніше стався збій в роботі мобільного зв'язку Vodafone: були проблеми з здійсненням дзвінків у багатьох регіонах України.