У роботі Telegram стався глобальний збій. Більшість скарг користувачів пов'язані з роботою програми.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Downdetector.
З проблемами зіткнулися жителі України, Росії, Білорусі, Узбекистану. Більшість користувачів Telegram скаржаться на роботу програми, з'єднання з сервером і отримання повідомлень.
Нагадаємо, у середині жовтня у роботі Telegram стався глобальний збій у всьому світі. Користувачі зі США, Росії, Великобританії, Німеччини та інших країн скаржилися на проблеми із додатком.