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В роботі Приват24 стався збій

Україна, Четвер 15 жовтня 2020 13:47
В роботі Приват24 стався збій
Фото: додаток Приват24 (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

У роботі програми "Приват24" стався збій. Спостерігаються проблеми з переказом коштів з картки на картку і поповненням мобільних номерів.

Про це повідомили в сервісному центрі "Приват24".

Орієнтовно, проблему повинні вирішити сьогодні до 14:00.

"На жаль, на даний момент спостерігаються проблеми при проведенні платежів з картки на картку і платежів на поповнення мобільних номерів в "Приват24". Рекомендуємо не повторювати платежі і очікувати зміни статусу платежу", - повідомили в "Приват24".

В роботі Приват24 стався збій

Нагадаємо, останній раз збій в роботі "Приват24" стався на початку літа. Тоді клієнти не могли здійснити вхід в особистий кабінет як програми, так і програми для комп'ютера.

Також повідомлялося, що нещодавно стався збій у роботі Instagram. Користувачі повідомляли про збої в роботі історій.

днями в ряді країн користувачі зіткнулися зі збоєм в роботі Facebook.

Нагадаємо, у роботі Telegram за останній місяць спостерігалося кілька збоїв. Був збій 7 жовтня, а також спостерігався 4 жовтня з-за несправності обладнання.

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