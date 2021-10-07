У роботі музичного сервісу Spotify стався збій

У роботі інтернет-сервісу потокової музики Spotify стався масштабний збій. Користувачі з багатьох країн скаржаться на некоректну роботу додатку, веб-сайту, а також на проблеми з пошуком треків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Downdetector .

Повідомляється, що проблеми з роботою Spotify виникли після 11:09 за східним поясним часом (18:09 за Києвом). Зокрема, на території США 49% користувачів, які повідомили про неполадки, скаржилися на труднощі з переглядом сайту і роботою пошуку.

Нагадаємо, раніше цього тижня у роботі Instagram знову стався глобальний збій після того, як в понеділок буквально лягли Facebook і всі його сервіси.

Зокрема, в результаті глобального збою Facebook, Instagram і WhatsApp не працювали кілька годин. Це при тому, що тільки аудиторія Facebook налічує близько 3 млрд осіб.