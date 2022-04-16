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У роботі "Монобанку" стався збій

Фото: "Монобанк" проводить регламентні роботи (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

У суботу, 16 квітня, в роботі "Монобанку" стався збій. Зокрема, користувачі зіткнулися з труднощами при вході в додаток.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"Регламентні роботи. Додаток буде працювати в звичайному режимі в 23:30", – відображається у повідомленні для користувачів.

Співзасновник банку Олег Гороховський підтвердив збій у роботі застосунку в соцмережах. Він також пообіцяв швидке відновлення роботи "Монобанку".

Нагадаємо, що в частині заблокованого Маріуполя з'явилося стабільне підключення до мережі.

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