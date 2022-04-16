У роботі "Монобанку" стався збій

У суботу, 16 квітня, в роботі "Монобанку" стався збій. Зокрема, користувачі зіткнулися з труднощами при вході в додаток.
Про це повідомляє РБК-Україна.
"Регламентні роботи. Додаток буде працювати в звичайному режимі в 23:30", – відображається у повідомленні для користувачів.
Співзасновник банку Олег Гороховський підтвердив збій у роботі застосунку в соцмережах. Він також пообіцяв швидке відновлення роботи "Монобанку".
Нагадаємо, що в частині заблокованого Маріуполя з'явилося стабільне підключення до мережі.
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