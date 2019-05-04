У роботі київського метрополітену сьогодні можливі зміни

У Києві в суботу, 4 травня, можливе внесення змін у графік роботи столичного метрополітену. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу метрополітену.

Зазначається, що зміни модуть бути внесені у зв’язку із проведенням на НСК "Олімпійський" футбольного матчу між командами "Динамо" (Київ) та "Олександрія" (Олександрія).

"Так, після закінчення футболу, з метою забезпечення належного перевезення вболівальників, можливе обмеження (не закриття) на вхід пасажирів станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого", - зазначили в прес-службі.

Раніше київський метрополітен змінював графік роботи 19 квітня у зв'язку з проведенням дебатів Володимира Зеленського та Петра Порошенка.

Нагадаємо, тиждень тому в поліцію Харкова надійшла інформація про мінування станції метро "Площа Конституції". Крім того, говорилось про мінування будівлі на вулиці Університетська, 5 і площі Конституції. В результаті перевірки вибухівки не знайдено.