ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В роботі Instagram стався масштабний збій

Новини » Телеком & IT    13.02.2019 - 22:30
В роботі Instagram стався масштабний збій
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Більшість людей скаржаться на проблеми зі стрічкою новин

Користувачі по всьому світу поскаржилися на збої в роботі Instagram. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Downdetector.

За даними порталу, в основному з проблемами зіткнулися жителі східного узбережжя США і західної Європи.

При цьому про збої повідомляють також користувачі з Москви, Гонконгу, Бангкока, Делі та інших міст.

Сервіс вказує, що більшість людей скаржаться на проблеми зі стрічкою новин (57%), входом в додаток (21%) і сайтом (20%).

За даними Downdetector, зі збоями у роботі програми користувачі стикалися напередодні, 12 лютого. Більшість повідомляло про неполадки при завантаженні стрічки новин (61%).

В офіційному акаунті Instagram у Twitter кажуть, що в компанії в курсі проблем, які призводять до зміни кількості фоловерів аккаунта, і працюють над вирішенням проблеми.

Нагадаємо, раніше у роботі месенджера Telegram стався збій.

Також повідомлялося, що в роботі пошукової системи Google стався збій. Більше всього на збої користувачі скаржилися саме зі США. З проблемами зіткнулися в Бразилії, Перу, Великобританії, Іспанії, Росії, Туреччини, Індії, Японії та Австралії.

В роботі Gmail стався збій Цукерберг планує об'єднати WhatsApp, Instagram і Facebook Messenger, - NYT
Новини України соцсетьInstagramсбой в работе
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся