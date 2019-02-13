В роботі Instagram стався масштабний збій

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Більшість людей скаржаться на проблеми зі стрічкою новин

Користувачі по всьому світу поскаржилися на збої в роботі Instagram. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Downdetector.

За даними порталу, в основному з проблемами зіткнулися жителі східного узбережжя США і західної Європи.

При цьому про збої повідомляють також користувачі з Москви, Гонконгу, Бангкока, Делі та інших міст.

Сервіс вказує, що більшість людей скаржаться на проблеми зі стрічкою новин (57%), входом в додаток (21%) і сайтом (20%).

За даними Downdetector, зі збоями у роботі програми користувачі стикалися напередодні, 12 лютого. Більшість повідомляло про неполадки при завантаженні стрічки новин (61%).

В офіційному акаунті Instagram у Twitter кажуть, що в компанії в курсі проблем, які призводять до зміни кількості фоловерів аккаунта, і працюють над вирішенням проблеми.

Нагадаємо, раніше у роботі месенджера Telegram стався збій.

Також повідомлялося, що в роботі пошукової системи Google стався збій. Більше всього на збої користувачі скаржилися саме зі США. З проблемами зіткнулися в Бразилії, Перу, Великобританії, Іспанії, Росії, Туреччини, Індії, Японії та Австралії.