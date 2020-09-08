В роботі Google стався збій

У ряді країн користувачі зіткнулися зі збоєм в роботі сервісів Google і Google Drive. Перебої почалися близько шести годин вечора у вівторок, 8 вересня.

Про це свідчать дані сайту Downdetector, який відстежує збої і відключення на популярних інтернет-ресурсах.

Так, найбільшу кількість неполадок зафіксовано в США, Франції, Великобританії, Росії, Іспанії.

Зазначається, що близько 70% користувачів Google скаржаться на проблеми зі входом в обліковий запис, 29% - з пошуком. Крім того, 90% користувачів Google Drive скаржаться на проблеми в роботі додатка, 8% - на синхронізацію файлів і трохи менш як 1% на проблеми зі входом.

Нагадаємо, раніше Google заблокувала понад 2,5 тисячі каналів на YouTube, пов'язаних з Китаєм і РФ. Такі заходи було вжито в рамках боротьби з дезінформацією.

Також РБК-Україна писало, що Google заборонить рекламувати товари та послуги, призначені для спостереження або спостереження за людьми.