В роботі Gmail стався збій

Користувачі скаржаться на неможливість зайти в аккаунт

В работе сервиса электронной почты Gmail произошел сбой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на данные портала Downdetector.

Сообщается, что пользователи жалуются на невозможность зайти в аккаунт (40%), трудности при получении сообщений (33%) и проблемы с сайтом Gmail (25%).

Больше всего жалоб поступает из Великобритании, Нидерландов, Испании, Португалии, Италии, Польши и Индии. Также сбои зафиксированы в США, Бразилии, Аргентине и Чили.

В частности сбои произошли в украинских городах - Киеве и Тернополе.

Ранее сообщалось, что сервис электронной почты Google добавляет возможность сделать недоступным сообщение после установленного времени. Новый "конфиденциальный режим" также может быть использован для того, чтобы предотвратить пересылку, копирование, скачивание или печать корреспонденции, отправленной через Gmail.

До этого летом 2015 года корпорация Google запустила новый сервис, который позволяет удалять письма в почте Gmail даже после их отправки. Это позволяло удалить сообщения в течение 30 секунд после отправки.