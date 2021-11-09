У роботі Facebook стався збій

Зазначимо, що окрім проблем з роботою сайту - 60%, користувачі скаржаться на роботу застосунку Facebook - 22%, а також повідомляють про проблеми при здійсненні авторизації - 19%.

Найбільше скарг надходить з США. Користувачі з України також стикаються з проблемою під час оновлення сторінки Facebook.