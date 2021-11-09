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У роботі Facebook стався збій

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 9 листопада у роботі соцмережі Facebook стався глобальний збій. Найпоширенішою проблемою, з якою стикаються сьогодні користувачі - робота сайту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Downdetector.

Зазначимо, що окрім проблем з роботою сайту - 60%, користувачі скаржаться на роботу застосунку Facebook - 22%, а також повідомляють про проблеми при здійсненні авторизації - 19%.

Найбільше скарг надходить з США. Користувачі з України також стикаються з проблемою під час оновлення сторінки Facebook.

Нагадаємо, що це вже не перший збій у роботі соцмережі. Зокрема, з листопада у роботі Facebook та месенджеру Messenger стався глобальний збій.

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