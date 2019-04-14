У роботі Facebook і Instagram стався новий збій

У роботі найпопулярніших сервісів Instagram, Facebook і WhatsApp стався черговий глобальний збій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Downdetector, який відстежує проблеми.

Повідомляється, що збої в Instagram почалися близько 13:00 за київським часом, у Facebook - о 13:30. Неполадки в роботі соцмереж зафіксовані у жителів України, Росії, Італії, Греції, Великобританії, Франції, Німеччини, Нідерландів, Малайзії та США.

За даними Downdetector, 46% користувачів Instagram зіткнулися з проблемами при авторизації, 44% вказали на некоректне завантаження стрічки, ще 12% не можуть перейти на сайт Instagram. Скарги щодо роботи Facebook пов'язані з доступом до сайту.

Крім того, збої в WhatsApp спостерігаються приблизно з 14:00 у жителів Іспанії, Португалії, Австрії, Швейцарії, Італії, а також Малайзії, Сінгапуру і ОАЕ.

Нагадаємо, раніше цього тижня стався збій в роботі YouTube. Користувачі скаржилися на проблеми з трансляцією відео (64%), 22% скаржилися на некоректну роботу сайту, ще 13% не могли увійти в свої акаунти.