"Працювали" під час комендантської години. Поліція "прикрила" канал незаконного виїзду українців

За даними правоохоронців, чоловіків призовного віку відвозили до приватного будинку одного з фігурантів, що знаходиться в кількох десятках метрів від державного кордону, а під час комендантського часу переправляли до Придністров'я. За один такий "вояж" зловмисники вимагали 3 700 доларів.

В ніч з 17 на 18 липня оперативники УСР та слідчі затримали трьох учасників ОЗГ під час незаконного переправлення через державний кордон України трьох осіб.

"Ще одного фігуранта - за місцем його мешкання, напередодні "трансферу" він якраз привіз групу "туристів". За свої послуги вони повинні були отримати понад 11 тисяч доларів",- йдеться в повідомленні.

Також під час обшуків правоохоронці вилучили 20 тисяч доларів та 2 тисячі євро.