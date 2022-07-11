СБУ "прикрила" канал незаконного виїзду українців за кордон

В Миколаєві затримали організатора каналу незаконного, через який українців переправляли через держкордон по підробним документам про працевлаштування. Його затримали під час передачі другої частини грошей - 45 тисяч гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Організатором незаконної схеми виявився мешканець Миколаєва, один із колишніх членів місцевого ОЗУ, який за хабар у 3500 доларів виготовляв підроблені документи, та обіцяв громадянам України безперешкодно перетнути державний кордон.

"Правоохоронці задокументували факт отримання ним грошової винагороди в розмірі 1 тисяча доларів США за фіктивний документ про працевлаштування в іноземну фірму, на другій спробі зловмисника затримали «на гарячому", - йдеться в повідомленні.

Наразі організатора злочинної схеми затримано за підозрою у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) КК України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.