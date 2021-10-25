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"Працювали" на іноземних хакерів: викрито схему легалізації коштів через криптовалюти

Автор: Марія Кучерявець

В Україні викрито масштабну схему з легалізації коштів в особливо великих розмірах для іноземних хакерів. Зловмисники крали криптовалюти з низки цифрових гаманців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Встановлено, що група осіб, маскуючись під різними нік-неймами в мережі Darknet, використовували мережу підставних осіб, фінансових сервісів та проводили складні операції з легалізації злочинних доходів в інтересах кіберзлочинців.

Так, під час проведення обшуків, правоохоронці виявили схему створення, використання та збуту саморобних програмно-апаратних засобів, на які зловмисники заздалегідь прописували шкідливе програмне забезпечення.

Зокрема, з його допомогою вони отримували доступ до цифрових гаманців жертв з метою подальшого приховуваного викрадення з них криптовалют.

Наразі тривають слідчі дії для притягнення до кримінальної відповідальності іноземних замовників махінацій.

Фото: правоохоронці проводять обшуки за місцем злочину (gp.gov.ua)

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