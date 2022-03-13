Робота зі вступу України в Євросоюз стартувала, – посол ЄС

Глава представництва Європейського Союзу Матті Маасікас записав відеозвернення до українців з нагоди саміту ЄС у Версалі. Там заявили намір і надалі зміцнювати зв'язки та партнерство з Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на офіційний Twitter дипломата .

"11 березня на своєму саміті у Версалі глави держав та урядів ЄС обговорили заявку України на членство в об'єднанні. Вони надіслали чіткий політичний сигнал: Україна належить до європейської сім'ї. Робота щодо членства України в ЄС розпочалася, крига скресла, процес пішов", – заявив Маасікас.

Посол ЄС також нагадав, що країни-члени союзу допомагають українському народу пережити російський терор. Постачання зброї, гуманітарна підтримка, прихисток для біженців і макрофінансова допомога на 300 млн євро, за словами Маасікаса, лише початок підтримки України.