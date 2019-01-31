Робота в ЦБТ: працюй результативно — відпочивай яскраво!

Група компаній Центр Біржових Технологій (ЦБТ) вже більше 20 років піклується про підвищення фінансової грамотності українців. Основною рушійною силою в процесі розвитку компанії і однією зі складових успіху є її співробітники. Для кожного з них робота в ЦБТ — це нові знання і навички в сфері фінансів, кар'єрне зростання, шлях до фінансової свободи. Безумовно, всі досягнення і високі результати відзначаються керівництвом і заохочуються преміями, цінними призами, поїздками за кордон. Напередодні Нового року керівника львівської філії ЦБТ Олену Якубовський очікував приємний сюрприз — путівка на курорт до Єгипту. «Я і моя сім'я в захваті від відпочинку в одному з кращих п'ятизіркових готелів. Було так чудово зануритися в царство літа, теплого моря і сонця, в той момент, коли у Львові сувора зима», — з вдячністю і захопленням висловлює свої емоції Олена, повернувшись з подорожі.

Робота в ЦБТ з повною віддачею — відпочинок на повну котушку

Робота в ЦБТ відкриває широкі перспективи для професійного та кар'єрного зростання. Керівник ЦБТ-Львів Олена Якубовська — яскравий приклад планомірного просування по кар'єрних сходах від менеджера до керівника регіональної філії компанії. З червня 2018 року, коли Олена Якубовська очолила львівський офіс, показники цього відділення значно зросли. За цей період семінари з фінансової грамотності відвідало близько 500 львів'ян, багато з яких успішно продовжили співпрацю з ЦБТ і вже значно примножили свій капітал. Зросли не тільки доходи клієнтів, але і загальний дохід ЦБТ-Львів.

За цей час керівництво компанії не раз заохочувало успішного фінансиста за результативну роботу. А цього разу за свої досягнення вона отримала в нагороду путівку на відпочинок.

Олена Якубовська із задоволенням ділиться яскравими враженнями, які вона отримала на відпочинку: «Всім членам нашої сім'ї подобається активно проводити час. І Єгипет не став винятком — ми були на екскурсіях по Хургаді, де відвідали її основні визначні пам'ятки, а я навіть приміряла на себе роль «арабської жінки». Але найцікавіше — це «Африканське сафарі», де ми промчали на квадроциклах по Аравійській пустелі, відвідали село бедуїнів, змогли зануритися в їх побут і познайомитися з традиціями. І, звичайно, нас вразило чарівне Червоне море з масою дивних мешканців і красою коралових рифів. Тому без яхти, занурення на батискафі і Райського острова не обійшлося!» Керівник львівської філії від душі дякує ЦБТ за незабутній відпочинок з сім'єю. Яскраві емоції, енергія, якою зарядилася Олена, стануть відмінним стимулом для подальшої ефективної роботи.

Глава групи компаній ЦБТ Богдан Троцько: старання співробітників завжди заохочуються

У всіх членів команди ЦБТ рівні умови для професійного зростання. Успіх залежить тільки від бажання просуватися до мети і докладених зусиль. Богдан Троцько, глава ГК Центр Біржових Технологій, зазначає, що регулярно кращі співробітники нагороджуються цінними подарунками (новими моделями iPhone, iPad і т.п.), а також отримують можливість подорожувати і відпочивати за кордоном. Так компанія заохочує кращих і мотивує неухильно йти до мети тих, хто поки ще не досяг високого професійного рівня.

Якщо ви будуєте амбітні плани, прагнете до успіху і фінансової незалежності, залишайте своє резюме на сайті Центру Біржових Технологій в розділі «Робота в ЦБТ». Успішний старт Вашої кар'єри не за горами. І можливо, в найближчому майбутньому, ви теж будете ділитися враженнями від преміальної поїздки.