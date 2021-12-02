Робота курортів на карантині: вакцинованим відвідувачам рекомендують присвоїти COVID-наліпки

"Відвідувачам курорту рекомендується присвоїти унікальну позначку, наприклад наліпку, яка б дозволила ідентифікувати те, що документи у людини вже перевірялись. Також позначка має свідчити про те, хто саме її видав: який суб’єкт господарювання", - повідомив він.

За словами Ляшка, це потрібно, щоб уникнути повторних перевірок документів та дати можливість користуватися суміжними послугами (послугами підвісних канатних доріг, вуличних ярмарок та іншими послугами).

"Але COVID-документи у відпочивальника повинні бути з собою постійно. Їх треба пред’являти на вимогу представників закладів та вибіркових контрольних перевірок контролюючими органами", - уточнив Ляшко.

Яким чином та в якому місці перевіряти наявність необхідних документів залишається на вибір бізнесу. Відповідальність за організацію та виконання заходів покладається на власників бізнесу. Йдеться про штраф від 34 до 170 тисяч гривень.