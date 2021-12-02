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Робота курортів на карантині: вакцинованим відвідувачам рекомендують присвоїти COVID-наліпки

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Київ, Четвер 02 грудня 2021 11:01
Робота курортів на карантині: вакцинованим відвідувачам рекомендують присвоїти COVID-наліпки Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Повнолітні відвідувачі та клієнти на зимовому відпочинку повинні мати документ, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 або негативний результат тестування чи одужання. МОЗ рекомендує проводити перевірку COVID-документів під час поселення до готелю або під час придбання абонементу на гірськолижне катання.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

"Відвідувачам курорту рекомендується присвоїти унікальну позначку, наприклад наліпку, яка б дозволила ідентифікувати те, що документи у людини вже перевірялись. Також позначка має свідчити про те, хто саме її видав: який суб’єкт господарювання", - повідомив він.

За словами Ляшка, це потрібно, щоб уникнути повторних перевірок документів та дати можливість користуватися суміжними послугами (послугами підвісних канатних доріг, вуличних ярмарок та іншими послугами).

"Але COVID-документи у відпочивальника повинні бути з собою постійно. Їх треба пред’являти на вимогу представників закладів та вибіркових контрольних перевірок контролюючими органами", - уточнив Ляшко.

Яким чином та в якому місці перевіряти наявність необхідних документів залишається на вибір бізнесу. Відповідальність за організацію та виконання заходів покладається на власників бізнесу. Йдеться про штраф від 34 до 170 тисяч гривень.

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