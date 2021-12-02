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Работа курортов на карантине: вакцинированным посетителям рекомендуют присвоить COVID-наклейки

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Киев, Четверг 02 декабря 2021 11:01
Работа курортов на карантине: вакцинированным посетителям рекомендуют присвоить COVID-наклейки Фото: глава Минздрава Виктор Ляшко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Совершеннолетние посетители и клиенты на зимнем отдыхе должны иметь документ, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 или отрицательный результат тестирования или выздоровления. Минздрав рекомендует проводить проверку COVID-документов во время поселения в гостиницу или при приобретении абонемента на горнолыжное катание.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг министра.

"Посетителям курорта рекомендуется присвоить уникальную отметку, например наклейку, которая позволила бы идентифицировать то, что документы у человека уже проверялись. Также отметка должна свидетельствовать о том, кто именно ее выдал: какой субъект хозяйствования", - сообщил он.

По словам Ляшко, это нужно во избежание повторных проверок документов и дать возможность пользоваться смежными услугами (услугами подвесных канатных дорог, уличными ярмарками и другими услугами).

"Но COVID-документы у отдыхающего должны быть с собой постоянно. Их нужно предъявлять по требованию представителей заведений и выборочных контрольных проверок контролирующими органами", - уточнил Ляшко.

Как и в каком месте проверять наличие необходимых документов остается на выбор бизнеса. Ответственность за организацию и выполнение мероприятий возлагается на владельцев бизнеса. Речь идет о штрафе от 34 до 170 тысяч гривен.

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