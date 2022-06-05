Робота ФОПів під час воєнного стану: які послуги спростили

Військове вторгнення Росії на територію України ускладнило умови ведення підприємницької діяльності. Водночас уряд ухвалив низку рішень, які дозволяють фізичним особам-підприємцям (ФОП) дистанційно отримувати державні послуги, необхідні для здійснення своєї діяльності під час дії воєнного стану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).
Відкрити ФОП в умовах війни можна в Порталі "Дія". Для цього достатньо заповнити електронну форму на порталі та підтвердити дані електронним підписом. У цей же спосіб можна припинити підприємницьку діяльність. Такі послуги безкоштовні.
Також на Порталі "Дія" віднедавна підприємці можуть скористатися новою послугою - єДекларація. Це документ, який на час воєнного стану замінить певні види дозвільних документів, необхідних для здійснення підприємцями господарської діяльності.
Подати єДекларацію можуть підприємці:
Для зберігання грошових коштів та здійснення всіх видів банківських операцій підприємець за власним вибором відкриває рахунок у будь-якому банку України на умовах договору.
"Необхідно чітко відокремлювати банківський рахунок для здійснення підприємницької діяльності та особистий, оскільки собственные та підприємницькі доходи оподатковуються за різними правилами", - йдеться в повідомленні
У ФГВФО, звертають увагу, що з 2017 року гарантії Фонду гарантування вкладів поширюються і на рахунки ФОП. На час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його скасування чи припинення гарантується 100% коштів на рахунку. Після закінчення тримісячного терміну сума гарантованого відшкодування становитиме 600 тис. грн.
Нагадаємо, на порталі "Дія" підприємці можуть скористатися новою послугою - єДекларація. Це документ, який на час воєнного стану замінить 374 види дозвільних документів, необхідних для роботи підприємців.
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