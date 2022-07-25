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Робота "Байрактара". ВМФ Росії втратив ще один катер "Раптор"

Фото: ЗСУ вдарили по російському катеру п-275 типу" Раптор " (mil.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України вдарили по російському катеру П-275 типу "Раптор" з "Байрактара". Окупантам довелося евакуювати судно в один з підконтрольних РФ портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram спікера Одеської ОВА Сергія Братчука.

"Катер П-275 типу "Раптор" окупантів пошкоджений за допомогою Bayraktar TB2 і евакуйований в один з підконтрольних РФ портів. Пробоїна під брезентом, але, судячи із загального вигляду катера, ремонтувати їм доведеться дуже довго", - написав він.

Нагадаємо, вчора Збройні сили України знищили російський безпілотник, який окупанти називали невразливим для українських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

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