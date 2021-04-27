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Через роботи на проспекті Бандери в Києві змінять маршрути тролейбусів

Автор: РБК-Україна

У Києві через дорожні роботи на проспекті Бандери в Києві змінять маршрути тролейбусів. У такому режимі вони будуть ходити 28-29 квітня.

Про це йдеться в повідомленні на сайті Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що 28-29 квітня у зв'язку з капітальним ремонтом проспекту Степана Бандери змінять маршрути тролейбуси №№ 25, 27, 29, 30, 31, 34. Зокрема, в ці дні з 06: 00 до 24:00 тролейбуси не ходитимуть на ділянці від вул.Оболонського до залізничної станції "Зеніт".

Рух тролейбусів буде організовано:

  • маршрути № № 29, 31 - від ст. м. "Дарниця" та вул. Милославської до ст. м. "Мінська";
  • маршрути №№25, 27, 30 - від вул. Свободи, зал. ст. "Київ-Волинський" та вул. Кадетський Гай до зал. ст. " Зеніт";
  • маршрут №34 - від вул.Північної до просп. Степана Бандери.

Збільшується кількість рухомого складу на тролейбусному маршруті № 47 та продовжується режим роботи автобусів маршрутів №№ 21, 101.

Фото: схема руху тролейбусів (kyivcity.gov.ua)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Києві на тиждень обмежать рух мостом Метро.

Крім того, на Хрещатику частково обмежать рух транспорту у зв'язку з ремонтом дороги.

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