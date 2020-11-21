Робочі "Електроважмашу" висунули керівництву ультиматум через затримки по зарплаті

Робітники заводу "Електроважмаш" три місяці не отримують зарплату, роботи залишилося на тиждень. Керівнику Віктору Буську поставили ультиматум.

Про це йдеться в заяві трудового колективу, опублікованому у Facebook.

"У нас є ще на тиждень роботи. З нового року я не знаю, чим завантажити [співробітників і виробництво]. Замовлень немає, завдання немає! Як людям в очі дивитися? Людина 2/3 просидів без роботи", - розповів один зі співробітників.

Своєю чергою, директор підприємства Віктор Бусько заявив, що намагається вирішити це питання в Києві, і пообіцяв робітникам виплату заробітних плат в повному обсязі незабаром.

На зустрічі з колективом Бусько також заявив про економію у розмірі 10 млн грн, кошти від якої будуть спрямовані на погашення боргів по зарплатах.

Проте, на запитання учасників зустрічі про те, чи є сенс залишатися на роботі на "Електротяжмаші" або звільнятися через його крах, Бусько відповів: "Це ваше рішення, я змушувати насильно нікого не буду".

Зупинка "Електроважмашу", одного з найбільших заводів Харкова з багатотисячним колективом, стане для міста справжнім соціальним шоком і економічним ударом, додають на підприємстві.

Своєю чергою, експерти переконані, що губернатору Олексію Кучеру немає справи до економічних і соціальних проблем міста та області.

"Електроважмаш" - це ілюстрація паплюження і безвідповідальності, коли Київ не бачить, що відбувається в країні далі столичного Печерська, Липок і "Велюру", - описав те, що відбувається на підприємстві, експерт Володимир Цибулько.

Як відомо, раніше група DCH оприлюднила звернення Олександра Ярославського до президента України Володимиру Зеленському, в якому, зокрема, він попросив президента втрутитися у ситуацію та зберегти "Електроважмаш" для Харкова і України.

"Не має значення, хто стане власником "Електроважмашу" після його приватизації. Важливо, щоб завод жив, працював, розвивався, платив податки, давав робочі місця і зарплати харків'янам", - зазначив бізнесмен.