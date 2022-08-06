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Робочий тиждень у 60 годин не для всіх: як змінилося трудове законодавство

Фото: Робочий тиждень 60 годин буде тільки на об’єктах критичної інфраструктури (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Новим законом щодо оптимізації трудових відносин передбачено, що нормальна тривалість робочого часу у період дії воєнного стану може бути збільшена до 60 годин на тиждень. Але тільки для працівників, зайнятих на об’єктах критичної інфраструктури (в оборонній сфері, сфері забезпечення життєдіяльності населення тощо).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар Мінекономіки до закону 2352-IX.

Як зазначається в коментарі, оновлена редакція уточнює, що збільшення тривалості робочого часу у період воєнного стану до 60 годин на тиждень є правом роботодавця і не передбачає встановлення такої тривалості для всіх в обов'язковому порядку.

Водночас змінами визначено, що таке рішення може бути прийнято виключно стосовно організації праці працівників, зайнятих на об'єктах критичної інфраструктури.

Об’єктами критичної інфраструктури відповідно до статті 1 закону "Про критичну інфраструктуру" є об’єкти інфраструктури, системи, їх частини та їх сукупність, які є важливими для економіки, національної безпеки та оборони, порушення функціонування яких може завдати шкоди життєво важливим національним інтересам, зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, законом про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, ухваленим в березні 2022 року було встановлено, що нормальна тривалість робочого часу працівників у період воєнного стану не може перевищувати 60 годин на тиждень (замість 40 годин). Проте збільшення тривалості робочого часу було правом, а не обов’язком роботодавця.

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