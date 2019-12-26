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Рабінович заявив про залякування його сім'ї через позицію щодо продажу землі

Новини » Політика     26.12.2019 - 10:23
Рабінович заявив про залякування його сім'ї через позицію щодо продажу землі
Фото: Вадим Рабінович (прес-служба)

Рабінович заявив, що суд дав санкцію на прослуховування телефону його дружини

Народний депутат та співголова "Опозиційної платформи – За життя" (ОПЗЖ) Вадим Рабінович заявив про залякування його сім'ї через позицію щодо продажу землі. Про це він розповів в ефірі телеканалу "112 Україна", передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

"За відстоювання української землі 18 грудня Вищий антикорупційний суд і НАБУ порушили проти мене кримінальну справу. Тепер 42 детектива НАБУ будуть перевіряти, як у 2015 році я здійснив "серйозний" корупційний злочин – щось там нібито недоплатив за оренду дачі", – розповів парламентарій.

За його словами, влада таким чином "мстить" за те, що ОПЗЖ "не дозволила" до святкування Нового року продати землю.

"Суд дав санкцію на прослуховування телефону моєї дружини. Так само, як нещодавно прослуховував телефон дружини Медведчука Оксани Марченко. Влада знає, що ні зі мною, ні з Медведчуком домовитися не можна. Ми будемо відстоювати інтереси України, нашої землі до кінця. Що вони роблять? Почали залякувати сім'ї, відкривати кримінальні справи", - заявив нардеп.

Політик упевнений, що "влада тисне на антикорупційні органи, щоб вони переслідували опозиціонерів".

"Мені розповідають, що це Ситник, якого нещодавно оголосили корупціонером, вирішив вислужитися. Мовляв, якщо він з Рабіновичем впорається, то його залишать на роботі. Ситник, ти що поборов корупцію? Цілих 42 детектива тепер будуть перевіряти оренду дачі! Ось як влада хочеться продати землю Соросу!" – каже Рабінович.

Співзасновник ОПЗЖ пообіцяв і далі боротися проти відкриття ринку землі.

"Якщо всі правоохоронні, антикорупційні органи, які отримали від Сороса і української влади вказівки "мочити" Рабіновича, не знайшли на мені нічого, крім того, що я нібито щось на дачі не доплатив, то значить я святий чоловік. Думаю, що залякування сімей – це не найкращий хід. Це рішення суду – як орден мені за захист української землі", – резюмує Рабінович.

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