Рабінович заявив, що влада довела економіку України до катастрофи

На його думку, влада знищує країну, вганяючи її в борги

Сегодняшняя экономика в Украине – это "экономика убиения" государства. Такое мнение высказал основатель "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович, сообщает РБК-Украина.

"Как могло такое произойти, что страна, которая в 1991 году была пятой в мире по промышленному производству, сегодня находится в хвосте африканских стран? Как эти "реформаторы" привели нас к тому, что мы вернули голод, холод и фашизм на улицы Украины? Мы собрались, чтобы с этим покончить. Мы – не идеальные, но точно лучшие, потому что можем принести мир. Все говорят, что хотят принести мир. Но как они его восстановят, если хотят говорить только с одной стороной?", – заявил политик.

В свою очередь он предложил альтернативу тому направлению, в котором ведет страну нынешняя власть.

"Экономика, которая сегодня существует – это экономика убиения государства. У нас есть одно предложение – давайте строить нейтральную, сильную и независимую Украину, "Швейцарию Восточной Европы". Нам нужен один год, чтобы вернуться к нормальной ситуации, а следующие будут годами подъема", – отметил Рабинович.

Ранее парламентарий заявил, что "власть уничтожает Украину, вгоняя ее в долги, а людям при этом рассказывает об экономическом росте".

"На днях Министерство финансов опубликовало данные, согласно которым государственный долг Украины по итогам 2018 увеличился до 2 168,6 млрд гривен. За год мы стали должны внешним кредиторам еще на 2 миллиарда долларов больше! В процентном соотношении внешний долг вырос на 2,6%, то есть примерно на уровень роста ВВП. Поясню простыми словами: действующая власть декларирует экономический рост, но по факту вместе с ВВП растут и наши долги. То есть мнимый "рост" обеспечивается не реальным развитием экономики, не настоящими достижениями, а исключительно набиранием долгов. Из-за непрофессионализма и тупости власти мы никак не можем преодолеть кризис, все глубже проваливаясь в экономическую пропасть", – подчеркнул лидер "Оппозиционной платформы – За життя".