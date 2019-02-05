Рабінович заявив, що влада довела економіку України до катастрофи

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

На його думку, влада знищує країну, вганяючи її в борги

Сьогоднішня економіка в Україні – це "економіка вбивства" держави. Таку думку висловив засновник "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна.

"Як могло таке статися, що країна, яка в 1991 році була п'ятою у світі по промисловому виробництву, сьогодні знаходиться в хвості африканських країн? Як ці "реформатори" привели нас до того, що ми повернули голод, холод і фашизм на вулиці України? Ми зібралися, щоб з цим покінчити. Ми не ідеальні, але точно кращі, тому що можемо принести мир. Всі кажуть, що хочуть принести мир. Але як вони його відновлять, якщо хочуть говорити тільки з однією стороною?", – заявив політик.

У свою чергу він запропонував альтернативу тому напрямку, в якому веде країну нинішня влада.

"Економіка, яка сьогодні існує – це економіка убивства держави. У нас є одна пропозиція – давайте будувати нейтральну, сильну і незалежну Україну, "Швейцарію Східної Європи". Нам потрібен один рік, щоб повернутися до нормальної ситуації, а наступні будуть роками підйому", – зазначив Рабінович.

Раніше парламентарій заявив, що "влада знищує Україну, вганяючи її в борги, а людей при цьому розповідає про економічне зростання".

"Днями Міністерство фінансів опублікувало дані, згідно з якими державний борг України за підсумками 2018 збільшився до 2 168,6 млрд гривень. За рік ми стали винні зовнішнім кредиторам ще на 2 мільярди доларів більше! У процентному співвідношенні зовнішній борг зріс на 2,6%, тобто приблизно на рівень зростання ВВП. Поясню простими словами: чинна влада декларує економічне зростання, але за фактом разом з ВВП зростають і наші борги. Тобто уявний "зростання" забезпечується не реальним розвитком економіки, не справжніми досягненнями, а виключно набиранием боргів. Через непрофесіоналізм і тупості влади ми ніяк не можемо подолати кризу, все глибше провалюючись в економічну прірву", – підкреслив лідер "Опозиційної платформи – За життя".