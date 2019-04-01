Рабінович заявив про старт кампанії "Опозиційної платформи - За життя"

Сьогодні стартує виборча кампанія політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" для участі в парламентських виборах, і починається вона з Одеси. Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив голова партії і народний депутат Вадим Рабінович.

"Ми починаємо свій переможний рух в парламент! Я абсолютно в цьому впевнений, тому що минулі президентські вибори мене переконали, що абсолютно все, що ми робили і планували, – правильно. І сьогодні з Одеси ми починаємо нашу парламентську кампанію!", – заявив парламентарій.

Політик також прокоментував попередні результати президентських виборів. Він повідомив, що для нього обидва кандидати, які проходять у другий тур, – однакові, оскільки мають однакові погляди.

"Я, як голова партії, яка підтримала Юрія Бойка, хочу вибачитися перед виборцями, що ми не перемогли цього разу. Тому що в президентських виборах будь-який результат, окрім першого місця, – це поразка. І, незважаючи на те, що країна на виборах підтримала Зеленського, на парламентських буде зовсім інше. Я душею, як і всі, хочу змін. Але і Порошенко, і Зеленський підтримують Супрун, підтримують МВФ. Вони обидва знаходяться в одній площині. Тому ми на парламентських виборах будемо боротися за перемогу", – підкреслив політик.

Голова партії "Опозиційна платформа – За життя" зазначив, що результат виборів є наслідком помилок, які протягом 5 років допускала нинішня влада.

"Хочу звернути вашу увагу на те, що Порошенко лідирує в чотирьох областях – Львівська, Тернопільська, Івано-Франківська та Рівненська. Це та Україна, яку він будував – Україна ненависті, розбрату. Ось його Україна. Проголосували за Зеленського не тому, що він показав себе, як політик. А тому, що не хотіли більше терпіти попереднього. Сьогодні ми повинні винести уроки з президентської кампанії, я чітко знаю, як треба йти до перемоги", – упевнений нардеп.

Він також закликав усі політичні сили, які представляють інтереси мешканців півдня і сходу України, відкинути всі протиріччя і об'єднатися.

Рабінович заявив, що побачив розлад у "таборі представників" півдня та сходу України, який "призвів до того, що при владі залишаються ті, хто підтримує МВФ".

"Я пропоную від імені українців, які за нас голосують, прошу людей, які нас розколюють – давайте разом сядемо і все обговоримо. Давайте на парламентських виборах повернемо собі і своєму виборцю перемогу", – підсумував Рабінович.