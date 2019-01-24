Рабінович заявив, що його команда готова взяти на себе відповідальність за країну

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович заявив, що "Опозиційна платформа - За життя" забезпечить мир, знизить ціни на газ і підніме економіку

"Опозиційна платформа – За життя" принесе мир, знизить ціни на газ і підніме економіку. Про це заявив народний депутат України, лідер платформи Вадим Рабінович в ефірі телеканалу "112 Україна", повідомляє РБК-Україна.

"Кажуть, що не існує простих відповідей на складні питання. Насправді це не так! Чого українці хочуть сьогодні найбільше? Очевидно, зупинити війну і підняти економіку. Без миру ми не зможемо побудувати успішну країну – і тільки у нашої команди є "ключик до світу". Наші опоненти це прекрасно знають, і якщо влада потрібна якась комунікація з Путіним, то звертаються саме до члена нашої партії – Медведчука. Якщо він не відстоює інтереси України в діалозі з керівництвом Росії, то навіщо вони вже чотири роки до нього звертаються? Значить, з ним там рахуються, і це співвідноситься з інтересами української держави", – впевнений парламентарій.

Політик в черговий раз нагадав, що лише у представників "Опозиційної платформи – За життя" є чіткий план, який принесе Україні світ.

Засновник "Опозиційної платформи – За життя" заявив, що нинішнє керівництво країни пожертвувало її економічними інтересами на догоду власної наживи".

Він також зазначив, що його команда готова взяти на себе відповідальність за країну.

"Наша "Опозиційна платформа – За життя" зібрала людей, які в змозі принести в Україну мир, домовитися про зниження ціни на газ і підняти економіку. Країні потрібно зробити правильний вибір!", – резюмував Рабінович.