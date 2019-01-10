Рабінович: забороною трансляції телеканалів влада продовжує наступ на свободу слова

Фото: Вадим Рабінович (прес-служба Вадима Рабіновича)

Рабінович вважає, що в Україні триває масований наступ на свободу слова

Забороною трансляції телеканалів влада продовжує наступ на свободу слова. Таку думку висловив народний депутат і лідер "Опозиційної платформи – За життя" Вадим Рабінович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Влада намагається заткнути рота засобам масової інформації, які не дотримуються "лінії офіційної пропаганди" і правдиво висвітлюють події, що відбуваються. Спочатку депутати проштовхують через парламент незаконні рішення про відключення каналів NewsOne і "112 Україна". Потім починають тиснути на приватний бізнес, щоб остаточно перекрив кисень вільної преси в Україні", – упевнений парламентарій.

Політик зазначив, що подібними рішеннями влада намагається обмежити свободу слова в Україні, яка гарантована Конституцією і порушує статті Кримінального кодексу про перешкоджання журналістській діяльності.

"Я вже навіть не кажу, що це пряме порушення Конституції України, в якій чітко сказано, що кожен громадянин має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або іншим способом – на свій вибір. Не кажу і про те, що за перешкоджання роботі журналіста Кримінальний Кодекс України передбачає покарання у вигляді позбавлення свободи строком до 5 років", – додав нардеп.

На думку лідера "Опозиційної платформи – За життя", нинішній владі "закони не писані", і вони завжди знайдуть спосіб домовитися з представниками правосуддя. Він також зазначив, що закриття каналів – надзвичайно брудна політична гра, яка ведеться в інтересах провладних політиків і політичних сил.

"Напередодні виборів вони хочуть зачистити інформаційне поле від всіх неугодних ЗМІ. Щоб ніхто їм не заважав мовлення на всю країну беззастенчивую і брехливу пропаганду. Однак вони не врахували, що всі їх підкилимні ігри для українців очевидні. І ми прекрасно розуміємо, що це за люди. І я впевнений, що за цих негідників і шкідників наш народ в цей раз точно не проголосує! Занадто багато за ними бруду, обману і шахрайства", – підсумував Рабінович.